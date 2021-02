Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jetzt verkünden sie die nächste Neuigkeit

Wie nun auf dem "Instagram"-Fan-Account "Archewellaudios" berichtet wird, gehen Meghan und Harry bald mit ihrem eigenen Podcast auf Sendung. Neben der Schwangerschaft von Meghan planen die beiden also weiterhin allerhand Projekte, die definitiv alle Fan-Herzen höher schlagen lassen. Zu dem Post heißt es: "Prinz Harry und Herzogin Meghan sprechen über ihren neuen Archewell Audio-Podcast bei Spotify." So so eine Nachricht von ihrer treuen Communtiy nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...