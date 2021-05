Herzogin Meghan: Schwere Vorwürfe! Ist ihre Buch-Idee geklaut?

Ist Meghans Idee geklaut?

Auf Twitter behaupten einige User, dass Meghans Buch starke Ähnlichkeiten mit dem Werk einer anderen Autorin aufweist. "Fast identisch mit Corrinne Averiss Buch 'The Boy On the Bench', sogar das Cover", feuert ein Twitter-Nutzer und löst damit eine Welle der Empörung aus. Auch andere Leute scheinen die deutliche Ähnlichkeit zu sehen.

Doch dann schaltet sich die Autorin selbst ein und nimmt Meghan in Schutz. "Wenn man die Beschreibung und den veröffentlichten Auszug des neuen Buches der Herzogin liest, ist dies nicht die gleiche Geschichte oder das gleiche Thema wie 'The Boy and the Bench'. Ich kann keine Ähnlichkeiten erkennen", schreibt Averiss auf Twitter.

