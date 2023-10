Prinz Harry & Herzogin Meghan: Dreiste Forderungen um ihr Image zu schützen

Um das Image der Sussexes zu schützen, mussten Lehrer und Schüler eine Geheimhaltungsklausel unterschreiben, die auch die sozialen Medien umfasste und "jetzt und in Zukunft" galt. Sprich: Wer sich jemals kritisch zum hohen Besuch (oder auch Meghans Buch) äußert, bekommt Probleme … Und es kommt noch dicker! Der "Mirror" veröffentlichte eine Reihe von Vorschlägen, die das Team von Meghan und Harry an die Schule weitergeleitet hatte. So wurde im Voraus klargestellt, dass die Schüler von einer Netflix-Doku-Crew gefilmt werden. Zudem wurde angeregt, die Schule mit einem neuen Teppich und Kissen aufzupeppen, damit die Einrichtung besser zum "persönlichen Stil" der Herzogin passt. Wie bitte?! Und das in einer Schule, deren Schüler zu 95 Prozent aus ärmlichen Verhältnissen stammen! Trotz der absurden Vorgaben willigte die Schulleitung damals ein, denn: "Die Chance, Meghan und Harry zu treffen, hat man höchstens einmal im Leben", so ein Lehrer. Und die Sussexes hofften auf die Chance, ihrem Image einen positiven Schub zu geben – und haben sie mal wieder verpasst! Und jetzt? Die Kritik an der fragwürdigen Vorgehensweise lassen Harry und Meghan an sich abprallen, ihre Stiftung "Archewell" spielt die Vorwürfe herunter: Man habe sich "an die übliche Praxis gehalten"…