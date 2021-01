Herzogin Meghan setzt ihre Ehe aufs Spiel: Heiße Affären-Gerüchte mit diesem Filmstar

Wie hinterhältig wäre es da, wenn der gute Kumpel still und heimlich etwas mit Harrys Ehefrau hat? Für den Prinzen wäre es ein furchtbarer Schock – und ein gleich doppelter Vertrauensbruch! Das hat Harry nicht verdient.

Gerüchte, dass sich die beiden Schauspieler sehr nahe stehen, kochten immer wieder hoch. 2013 sollen sie sich auf einer Promi-Party in Toronto (Kanada) begegnet sein, daraus wurde wohl mehr. George Clooney befeuerte die Gerüchteküche selbst: "Meghan ist eine liebe, kluge und gescheite junge Frau", schwärmte er in der TV-Sendung "Good Morning Britain". Schaut man sich seine Amal so an, fällt einem die Ähnlichkeit mit Meghan sofort auf: Beide sind schöne und starke Frauen, die sich politisch engagieren. Der Hollywood-Star nahm die Herzogin sogar vor aller Welt in Schutz. "Ich denke, die Leute sollten ein bisschen freundlicher sein. Sie ist eine junge Frau, die gerade ein Baby bekommen hat", appellierte er erst vor Kurzem. Es ist schon auffällig, wie er sich für seine Freundin einsetzt.

Vielleicht ist auch Harry da hellhörig geworden. Es hieß, George Clooney sollte ursprünglich Taufpate des kleinen Archie (1) werden. Aber daraus wurde dann doch nichts. Hat sich der Prinz aus Eifersucht gegen ihn entschieden?