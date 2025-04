Prinzessin Kate: Stich ins Herz! Herzogin Meghan nimmt ihr das Wertvollste weg

Schon die diesjährige Weihnachtskarte der Sussexes dürfte Kates Gefühle zutiefst verletzt haben. Das Bild zeigt Archie und Lilibet, wie sie fröhlich auf ihre Eltern zulaufen – ein intimer, herzerwärmender Moment. Zwar sind die Gesichter der Kleinen nicht zu erkennen, aber allein die Tatsache, dass Meghan und Harry (40) diese Szene mit der Welt teilen, während Kate selbst kaum Teil ihres Lebens ist, ist eine bittere Abfuhr für die Verwandtschaft in England. Denn es ist nicht die räumliche Distanz zwischen den beiden Familien, die Kate zusetzt – sondern das Wissen, dass Meghan ganz bewusst eine Mauer um ihre Kinder errichtet hat, eine Mauer, die Kate von Archie und Lilibet fernhält.

Während die Prinzessin sich liebevoll um ihre eigenen drei Augensterne George (11), Charlotte (9) und Louis (6) kümmert, bleibt die Tür zu Harrys Nachwuchs für sie offenbar verschlossen. Denn Meghan und Harry ziehen Freunde aus ihrem neuen Leben in den USA der eigenen Verwandtschaft demonstrativ vor. So wurde nicht nur Serena Williams eine enge Vertraute, auch der Schauspieler und Regisseur Tyler Perry ist als Patenonkel von Lilibet eine feste Bezugsperson. Für Kate bleibt da nur die Zuschauerrolle – eine Rolle, die ihr mit jedem neuen von Meghan öffentlich gemachten Privatmoment grausamer unter die Nase gerieben wird.

Es muss wirklich schwer sein, die Liebe zwischen Meghan und ihren Kindern aus der Ferne zu betrachten, ohne selbst Teil davon zu sein. Die einst so enge Beziehung zu Prinz Harry, die ihr vielleicht hätte helfen können, Archie und Lilibet näherzukommen, ist leider längst Vergangenheit. Stattdessen bleibt nur eine schmerzhafte Lücke – die Meghan kaltherzig mit neuen "Tanten" und Paten gefüllt hat. Kate leidet still, doch ihre Traurigkeit scheint in unbeobachteten Momenten durchzuschimmern, genährt von der bangen Frage, ob es wohl eines Tages eine Versöhnung geben wird – oder ob sie für immer aus der Ferne mitansehen muss, wie ihre Neffen und Nichten in ein Leben hineinwachsen, das ohne ihre Tante Kate stattfindet…