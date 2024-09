Herzogin Meghan: "Sie ist einfach schrecklich" - Fiese neue Anfeindungen gegen Prinz Harrys Frau

Schon während ihrer Zeit als aktives Mitglied der britischen Königsfamilie machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass Herzogin Meghan sich nicht immer freundlich gegenüber den Angestellten verhalten haben soll. Seit ihrem Rückzug aus dem Königshaus und dem Umzug in die USA scheint sich daran offenbar nicht viel geändert zu haben. Laut "The Hollywood Reporter" soll Meghan auch in den USA mit ihren Mitarbeitenden immer wieder aneinandergeraten sein.

Eine dem Paar nahestehende Quelle wird im Artikel zitiert: "Alle haben Angst vor Meghan." Angeblich soll die Herzogin weder Ratschläge annehmen, noch sonderlich freundlich mit ihren Angestellten umgehen. "Sie macht sich über andere lustig, nimmt keine Ratschläge an und ändert ständig ihre Meinung," so die Quelle weiter. Besonders Prinz Harry (39) wird dabei in einem Zwiespalt dargestellt: "Er ist charmant und ohne Starallüren, aber er unterstützt Meghan in allem, selbst wenn sie im Unrecht ist."