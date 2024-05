Herzogin Meghan: Spott und Häme im Netz!

Zum Glück hat die Schauspielerin noch nicht all ihre VIP-Freundinnen vergrault. So schickte sie Abigail Spencer (42), mit der sie in der Anwaltsserie "Suits" zu sehen ist, ihre Erdbeermarmelade in einem mit Zitronen dekorierten Präsentkorb. Ihre Kollegin inszenierte sich damit im Garten gekonnt für die sozialen Medien – doch Meghans Plan ging nicht auf. Im Gegenteil! Im Internet hagelte es hämische Kommentare wie: "Stell dir vor, du bist ­Prinzessin und gibst das alles auf, um ein paar Gläser Marmelade zu verkaufen?" Auch Kardashian-Mutter Kris Jenner (68) und ­Model Chrissy Teigen (38) gehörten zu den 50 ­auserwählten Promidamen, die von ihr bedacht wurden. Sie posierten brav im Netz, doch zum Ärger von Me­ghan profitierte ein anderer!

Nach all der Werbung für ihren Brotaufstrich war die Marmelade ihres Schwiegervaters Charles (75) ruck, zuck ausverkauft! Der König lässt schon lange eigene Leckereien herstellen – alles biologisch, die meisten Zutaten stammen von seinen ­Ländereien. Bei der Herzogin hingegen weiß man nichts darüber, was bei den gesundheitsbewussten Stars ­sicher nicht gut ankommt.