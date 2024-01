Herzogin Meghan: Starallüren ade! Plötzlich ist sie Praktikantin

Fleißig packt sie in irgendwelchen Ecken Kartons, starrt mit Nerdbrille konzentriert in den Rechner, reicht ihren lieben Kollegen fürsorglich ein Heißgetränk oder trägt einfach nur die Ware, um die’s geht, durchs Bild. Mit dem witzigen Cameo-Auftritt als von allen Seiten eingespannte Super-Praktikantin präsentiert Meghan sich ungewohnt bodenständig, anpackend und nahbar. Was umso mehr auffällt, weil die einstige Schauspielerin sonst eher mit Starallüren auffällt, selbst bei schlichten Terminen in teuren Designerklamotten aufschlägt und zu Klima-Events mit dem Privatjet anreist. Auch das Anwesen der Sussexes im kalifornischen Montecito, das rund 14 Millionen Dollar wert sein soll, strotzt nur so vor Extravaganz.