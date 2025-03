Herzogin Meghan: Überraschende Enthüllung! "Bedeutet mir sehr viel"

Nach dem Bruch mit dem britischen Königshaus hätten viele gedacht, dass der Sussex-Name für Meghan mit negativen Erinnerungen verbunden ist. Für sie handelt es sich aber wohl einfach um ihren neuen Nachnamen, der sie klar mit ihrer Familie verbindet.

Auf tiefere Einblicke in das Privatleben von Meghan und Harry dürfen Fans in "With Love, Meghan" nicht hoffen. Harry hat nur einen kurzen Auftritt in einer Episode der Serie, er wollte seiner Frau das Rampenlicht nicht streitig machen.