Herzogin Meghan: Überraschendes Comeback! Will sie SO ihren Ruf retten?

Was in Zukunft auf die Fans zukommt? Man darf gespannt sein. Und nach nur einem Tag profitiert Meghan schon von ihrem Beitrag. In Höchstgeschwindigkeit kann sie bereits 691.000 Follower zählen (Stand: 02.01.2015). Und die Zahl wird sicher noch rasant in die Höhe gehen.

Schon in dem ersten Video zeigt sie sich ganz privat und nahbar. Fast als wolle sie den Fans ihr wahres Ich zeigen. Und das sicher nicht ohne Hintergedanken. Denn zuletzt war ihr Ruf etwas angeknackst. In einer Doku über sie und Harry plaudern Nachbarn aus dem Nähkästchen. In der Dokumentation heißt es: "Der einst so kommunikative Harry ist jetzt menschenscheu." Seine Hunde und sein Bodyguard seien seine besten Freunde, heißt es hier. Und Meghan bekommt ihr Fett weg. So erklärt ein Einwohner: "Ich denke nicht, dass Meghan eine Bereicherung für unsere Gemeinde ist, weil sie sich hier nicht engagiert." Autsch!

Auch beruflich mussten Harry und Meghan einstecken. Ihre Projekte floppten, die beiden gingen immer mehr getrennte Wege – und das bringt die Gerüchteküche immer wieder zum Brodeln! Gut möglich also, dass Meghan nun den Instagram-Account dafür nutzen will, ihr Image etwas aufzupolieren. Ob das auch wirklich klappt?

Herzogin Meghan: Diese Männer datete sie vor Prinz Harry! Im VIDEO erfahrt ihr mehr: