Prinz Harry: "Die Einwohner wundern sich" - Ein Nachbar packt aus

In der Dokumentation spielt das neue Zuhause des Paares in Montecito eine wichtige Rolle. Dort leben die Ex-Royals seit 2020. Doch wirklich glücklich scheint dort vor allem Harry nicht zu sein. "Er musste ganz von vorne anfangen, neue Freunde finden, neue Jobs an Land ziehen... Und dabei hat Harry zweifellos seine Identität verloren", erklärt Russel Myers, Journalist beim britischen "Daily Mirror". In der Dokumentation heißt es sogar "Der einst so kommunikative Harry ist jetzt menschenscheu. Seine Hunde und sein Bodyguard seien seine besten Freunde, heißt es hier."

Überhaupt scheinen sich Harry und auch Meghan extrem zurückzuziehen. "Die Einwohner von Montecito wundern sich inzwischen. Selten sieht man Harry und Meghan in der Nachbarschaft. Einladungen zu lokalen Veranstaltungen werden in der Regel nicht beachtet", erklärt der Sprecher in der Doku. Ein Nachbar der beiden, Richard Mineards, findet dabei noch deutlichere Worte - besonders gegen die 43-Jährige: "Ich denke nicht, dass Meghan eine Bereicherung für unsere Gemeinde ist, weil sie sich hier nicht engagiert." Und Harry? "Der vielleicht. Er ist nahbarer und vielleicht ganz lustig, der Junge von nebenan. Aber man sieht Meghan so gut wie nie. Manchmal geht sie mit dem Hund und mit dem Bodyguard über den Markt. Sie und Harry sollten sich mehr blicken lassen, denn Montecito ist so ein schöner Ort." Ob die beiden das nach solchen Aussagen wirklich tun, ist eher fraglich ...

