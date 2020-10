Herzogin Meghan und Prinz Harry: Bittere Abfuhr für die Queen!

Seitdem Harry und Meghan ihre Zelte in Großbritannien abbrachen und sich in den USA ein neues Leben aufbauen, soll die Queen enorm unter dem Abschiedsschmerz von Harry leiden. Doch während die Königin noch lange geglaubt haben soll, dass ihr Enkel sie in diesem Jahr nochmal in seiner alten Heimat besucht, wurden nun auch die letzten Hoffnungen der Königin zerschlagen. So sollen Harry und Meghan noch nicht mal an Weihnachten nach Großbritannien reisen...