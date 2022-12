Herzogin Meghan & Prinz Harry: Endgültiges Ehe-Aus! Sie hat ihn rausgeschmissen

Per Zufall soll die Herzogin jedoch ins Zimmer gekommen sein, als Kate und Harry gerade darüber telefonierten, wie er am besten mit seinen Kindern Lili und Archie nach England kommen könnte. In dem Moment soll Meghan ausgerastet sein. Nach einem schlimmen Streit kam der Rauswurf! Harry ging in ein Hotel und hoffte, dass Meghan sich wieder beruhigen würde. Auf keinen Fall wollte er seine Kinder zurücklassen.

Gemeinsam mit Schwägerin Kate und seiner Cousine Eugenie besprach er, wie es nun weitergehen könnte. Sein Rauswurf sollte unbedingt ein Geheimnis bleiben. Das wäre das Beste, stimmten die drei überein. Leider fragte Eugenie ihre Mutter Fergie um Rat. Immerhin war diese nach ihrem Zehenlutsch-Skandal 1992 auch wieder ins Königshaus zurückgekehrt. Anstatt zu helfen, erzählte Fergie jedoch all ihren Freundinnen von Harrys Rauswurf! Und die Geschichte verbreitete sich in England wie ein Lauffeuer...