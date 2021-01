Herzogin Meghan & Prinz Harry: Großes Drama um Baby Archie! Jetzt geht Meghan zu weit!

Wer weiß, was 2021 für den Kleinen bereit halten wird. Meghan scheint schon einen Plan zu haben: Gerüchten zufolge will sie Archie, laut "Closer", auf eine Schauspielschule für Kinder und Jugendliche in Los Angeles schicken. Damit er mal in ihre Fußstapfen als Schauspielerin treten kann? Schon als Kind war sie durch ihren Vater bei den Dreharbeiten der Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" dabei, mit 21 Jahren stand Meghan endlich selbst vor einer TV-Kamera. "Mein Traum", wie sie mal dazu sagte. Doch ist das auch der von Archie? Für den kleinen Prinzen könnte ein Dasein im Spotlight auch ganz schnell zum Albtraum werden.