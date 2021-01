Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jetzt macht sie Harry alles kaputt!

Seit ihrem Austritt aus dem britischen Königshaus sind Prinz Harry und Herzogin Meghan damit beschäftigt, sich in den USA ein neues Leben aufzubauen. Vor allem Meghan soll begeistert davon sein, wieder in ihrer alten Heimat zu leben. Wie nun jedoch enthüllt wurde, muss ihr Ehemann Harry dafür nun einen hohen Preis zahlen. So soll Meghan scheinbar kein Interesse mehr daran haben, die britische Staatsbürgerschaft anzunehmen...