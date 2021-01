Prinz Harry: Er kehrt zurück nach Großbritannien!

Schon kurz nach dem Umzug von Harry und Meghan in die USA machten ziemlich schnell Schlagzeilen die Runde, dass sich Harry in seiner neuen Heimat einfach nicht wohl fühlen soll. Wie es heißt, soll Harry nicht nur seine Familie enorm vermissen, auch seine Freunde sollen dem Sohn von Prinz Charles mächtig fehlen. Um so trauriger, dass Harry in diesem Jahr keine Möglichkeit hatte, seinen Liebsten einen Besuch abzustatten. Doch das soll sich im neuen Jahr nun ändern!