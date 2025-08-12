Prinz Harry & Herzogin Meghan: Überraschende Wendung! Sie können jubeln
Prinz Harry und Herzogin Meghan haben allen Grund zum Strahlen. Denn beruflich gibt es eine Wendung, mit der wohl niemand mehr gerechnet hat ...
Herzogin Meghan und Prinz Harry haben allen Grund zur Freude.
Die Gerüchteküche brodelte auf höchster Flamme. Angeblich sollten Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (44) ihren Netflix-Deal verloren haben. Jetzt kommt die überraschende Wendung, die den beiden sicherlich ein breites Grinsen ins Gesicht zaubert.
Meghan und Harry: Netflix-Deal verlängert!
Denn wie Meghan selbst nun voller Freude verkündet hat, wurde der Netflix-Deal der beiden verlängert. Genauer gesagt: Die beiden haben einen First-Look-Vertrag für Film- und Fernsehprojekte unterzeichnet. "Wir sind stolz, dass die Partnerschaft verlängert wird. Mein Mann und ich fühlen uns von unseren Partnern inspiriert, die eng mit uns und unserem Archewell Productions-Team zusammenarbeiten, um Inhalte aller Genres zu schaffen, die weltweit Anklang finden und unsere gemeinsame Vision feiern", heißt es in einer Pressemitteilung der 44-Jährigen.
Das erwartet die Zuschauer
Worauf sich die Zuschauer freuen können? Nicht nur die zweite Staffel von "With Love, Meghan" wird ausgestrahlt, es wird auch ein Weihnachts-Special geben.
Auch Filme werden von den beiden produziert. Ein Kurzfilm mit dem Namen "Masaka Kids, A Rhythm Within", der sich mit der HIV-Krise in Uganda befasst, aber auch andere Dokumentationen und Spielfilme sollen auf dem Plan der beiden stehen.
Werden Harry und Meghan diesmal mehr Erfolg haben?
Den ersten Vertrag mit dem Streaming-Anbieter haben sie bereits 2020 unterschrieben. Damals über sage und schreibe 100 Millionen Dollar! Doch wirklich überzeugen konnten sie zwei nicht. Meghans Show "With Love, Meghan" schaffte es nicht einmal unter die Top 300 der meistgesehenen Netflix-Streams in diesem Jahr. Und auch die von Harry produzierte Doku "Polo" floppte total.
Wie viel Geld sie diesmal bekommen, ist nicht bekannt. Ob es dafür aber besser läuft? Man darf gespannt sein ...