Prinz Harry & Herzogin Meghan: Überraschende Wendung! Sie können jubeln

Denn wie Meghan selbst nun voller Freude verkündet hat, wurde der Netflix-Deal der beiden verlängert. Genauer gesagt: Die beiden haben einen First-Look-Vertrag für Film- und Fernsehprojekte unterzeichnet. "Wir sind stolz, dass die Partnerschaft verlängert wird. Mein Mann und ich fühlen uns von unseren Partnern inspiriert, die eng mit uns und unserem Archewell Productions-Team zusammenarbeiten, um Inhalte aller Genres zu schaffen, die weltweit Anklang finden und unsere gemeinsame Vision feiern", heißt es in einer Pressemitteilung der 44-Jährigen.