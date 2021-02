Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jetzt wird es richtig schmutzig

Neben seinen Vorwürfen ist Boy George ebenfalls der Meinung, dass Meghan dafür verantwortlich ist, dass zwischen Harry und seiner Familie so ein unharmonisches Verhältnis besteht. So gibt er zu verstehen: "Ich habe schon von Anfang an gesagt, dass Meghan eine große Unruhestifterin sein würde." Oh je! Was Meghan und Harry wohl über diese harten Worte denken? Bis jetzt gaben sie dazu jedenfalls noch kein Statement ab...