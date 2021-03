Herzogin Meghan & Prinz Harry: Schlimmer Ehe-Streit nach Skandal-Interview

Nicht nur das mit Spannung erwartete Interview war eine echte Bombe, auch nach Drehschluss hat's heftig geknallt. Dabei ging doch alles so idyllisch los: Vor sommerlicher Kübelpflanzen-Kulisse wollte Meghan im Gespräch mit Freundin und Talk-Queen Oprah Winfrey (67) eigentlich in aller Ruhe mal wieder die ach so schrecklichen seelischen Qualen schildern, die sie nach ihrer Hochzeit als Prinzessin durchstehen musste. So jedenfalls war es vorab mit Harry besprochen, der ebenfalls dabei war, in seiner üblichen Rolle als ergeben liebender Gatte andächtig lauschte und immer wieder ihren Babybauch streichelte. Eine Weile plätscherte die übliche Leidensgeschichte vor sich hin, doch dann bog die Herzogin plötzlich scharf von der vereinbarten Route ab – und nutzte die Gelegenheit, dem britischen Königshaus vor einem weltweiten Millionenpublikum kräftig eins vor den Bug zu donnern! Nicht nur die gemeine britische Presse hätte dafür gesorgt, dass Meghans royales Dasein "fast nicht zu überleben" gewesen sei – sondern auch der Palast selbst! Sie wisse nicht, wie die Royals erwarten könnten, "dass wir nach dieser ganzen Zeit einfach weiter still sind", wenn die "Firma" (wie das Königshaus intern genannt wird) sich "aktiv daran beteiligt, ständig Falschaussagen über uns zu verbreiten". Spätestens an dieser Stelle dürfte ihr Mann seinen Ohren nicht mehr getraut haben. So war das nicht abgesprochen!