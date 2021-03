Herzogin Meghan & Prinz Harry: Unerwartetes Foto nach Skandal-Interview aufgetaucht

In ihrem Enthüllungsinterview gaben Meghan und Harry einen ungeschönten Einblick in ihre Zeit im Königshaus. Die beiden nahmen dabei kein Blatt vor den Mund und sprachen darüber, was sich hinter den Palastmauern wirklich abspielt haben soll. Nicht nur für die Krone ein herber Schlag! Auch alle Royalisten zeigten sich sichtlich bestürzt über die Aussagen der beiden. Doch wie es scheint, konnten sich Meghan und Harry nach dem Skandal-Interview schnell wieder auf ihr Familienleben konzentrieren. So ist nun ein ganz besonderer Schnappschuss der jungen Familie aufgetaucht...