Herzogin Meghan: Video aufgetaucht! Sie sorgt für ordentlich Gelächert

Herzogin Meghan ist aus der Versenkung aufgetaucht! Dieses Mal zeigt sich die ehemalige Schauspielerin jedoch nicht an der Seite ihres royalen Ehemannes, sondern in einem Werbespot! Denn in einem neuen Promo-Video des Kaffee-Herstellers "Clevr Blends" stand die 41-Jährige vor der Kamera. Jedoch nicht als reines Werbe-Model, sondern war lediglich als Nebendarstellerin immer wieder zu sehen. In dem 30-sekündigem Clip, durch den Firmen-Mitbegründerin Hannah Mendoza führt und das Unternehmen zeigt, taucht die Herzogin mal als Praktikantin beim Packen von Paket auf, mal als Mitarbeiterin des "sehr klugen, nur leicht nerdigen Digitalteams" und als Assistentin, die ihrer Chefin ein Getränk reicht. Am Ende des Werbespots läuft Meghan noch einmal durchs Bild und will einem Kollegen eigentlich eine Faust geben, verfehlt ihn jedoch und sorgt so bei den Darstellern des Videos für Gelächter.