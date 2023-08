Prinz Harry & Herzogin Meghan: Neuer Netflix-Film!

Wie "The Sun" berichtet, werden Harry und Meghan die Buchverfilmung des Romans "Meet Me At The Lake" produzieren und sich damit ein Mega-Deal gesichert haben: Der Roman wurde nämlich bereits eine Woche nach seiner Veröffentlichung ganze 37.000 Mal verkauft.

Scheinbar sollen Harry und Meghan auch die perfekten Kandidaten für die Produktion des Filmes sein! Der Roman weist nämlich einige Parallelen zu ihrem Leben auf: Das Buch behandelt ein Paar, welches sich in seinen 30ern begegnet und geht außerdem um den Verlust eines Elternteils bei einem Autounfall. Aus diesem Grund haben "die Themen des Buches das Paar gepackt", wie ein Insider berichtet.