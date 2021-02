Herzogin Meghan: XXL-Babybauch - Dieses neue Foto sorgt für mächtig Wirbel

Wie nun via "Instagram" deutlich wird, hat "Madame Tussauds" in Sydney für Harry und Meghan eine ganz besondere Überraschung parat. So ist zu sehen, das die dort ausgestellte Wachs-Meghan nach der Schwangerschaft-Verkündung mit einem XXL-Babybauch ausgestattet wurde, der von einem Känguru geküsst wird. Was für eine süße Idee! Ob sich Meghan wohl davon inspirieren lässt und ihren Babybauch auch bald so stolz der Öffentlichkeit präsentieren wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...