Herzogin Meghan: Zoff mit Victoria Beckham! Das ist der wahre Grund

Doch bei Harry und Meghan hat die Umsetzung ihrer Pläne nicht so gut funktioniert: "Mehr als die Hälfte der Projekte, die Meghan dieses Jahr angekündigt hat, sind nicht zustande gekommen", so die Royal-Expertin. Dass alles bei Victoria und David so reibungslos läuft, soll Meghan gar nicht passen. Ob sich die Wogen irgendwann wieder glätten werden?