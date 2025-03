Herzogin Meghans Luxus-Looks: So teuer sind ihre Outfits in der Netflix-Doku

Dass Herzogin Meghan (43) ein Händchen für Mode hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch in ihrer neuen Netflix-Serie "With Love, Meghan" setzt die Ehefrau von Prinz Harry (40) noch einmal ganz neue Maßstäbe – zumindest, wenn es um die Kosten ihrer Outfits geht. Die Preise ihrer Looks lassen so manchen Royal-Fan sprachlos zurück. Ob mit 25.000 Euro teuren Cartier Tank Francaise Uhr, Kaschmirteilen oder Seidenröcken – bei ihren Outfits wurde nicht gegeizt.