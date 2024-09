Prinzessin Kate: Ihre schönsten Kleider im Überblick!

Auch am 19. Juni 2023 bei dem "Order Of The Garter Service" auf Schloss Windsor wurde es bei der Frau von Prinz William verspielt. Der "Order of the Garter" ist der älteste und ranghöchste Ritterorden in Großbritannien. Die Ritter des Ordens werden vom König persönlich ausgewählt, um Personen zu ehren, die ein öffentliches Amt innehatten, in besonderer Weise zum nationalen Leben beigetragen oder dem König persönlich gedient haben. Ein besonderer Anlass also für Prinzessin Kate, im monochromen Alessandra Rich-Design zu erscheinen. Das Kleid ist nicht nur elegant geschnitten, sondern auch mit kleinen Punkten übersät.