Hochzeit auf den ersten Blick: Dieser Kandidat wird Vater!

Reddit this

In der ersten Staffel von " " trat Dennis mit Tatjana vor den Traualtar. Zwar ließen sich die beiden wenig später wieder scheiden, doch der ehemalige Kandidat hat nach der Show doch noch seine große Liebe gefunden. Dennis und seine Frau haben bereits ein gemeinsames Kind. Jetzt wächst die kleine Familie noch mehr...

"Hochzeit auf den ersten Blick"-Nicole & David: Süße Verkündung nach den Flitterwochen!

"Hochzeit auf den Blick"-Kandidat Dennis und seine Frau erwarten Baby Nummer 2

Auf seinem -Account verkündete Dennis die frohe Nachricht: "Es ist soweit. Kind Nummer 2 ist aufm Weg. Wir sind mega happy und freuen uns drauf. Unser Kind ist sehr aktiv beim Ultraschall", schrieb er zu einem kurzen Ultraschall-Video.

Wird es ein Mädchen?

Im Interview mit "Promiflash" plauderte Dennis noch mehr aus dem Nähkästchen. "Mir geht es super! Wir sind sehr glücklich, dass das zweite Kind unterwegs ist. Jetzt sind wir komplett mit dem Haus fertig und können uns aufs nächste Baby konzentrieren", schwärmte er. Seiner Frau, die im vierten Monat schwanger ist, ginge es derzeit nicht so gut. Ein Zeichen? "Das war beim ersten Kind, einem Jungen, nicht so, vielleicht wird es dieses Mal also ein Mädchen." Mal sehen, ob Dennis damit Recht behält...

Hochzeits-Skandal um ! Was genau passiert ist, erfahrt ihr im Video: