"Hochzeit auf den ersten Blick"-Samantha: Ist sie schwanger?

Was passiert im großen Finale von " "? "So etwas gab es bei Hochzeit auf den ersten Blick noch nie", kündigt Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn in dem Trailer bereits an. Außerdem ist zu sehen, wie Samantha mit ihrer Mutter ein Vieraugengespräch hat. "Meine Eltern hoffen, dass bald Enkelkinder kommen. Meine Mama ist auch fast ungeduldiger als ich", sagt sie in dem kurzen Clip. Die Fans sind sich sicher: Samantha ist bereits schwanger...

Samantha spricht Baby-Klartext

Doch was ist dran an den Gerüchten? "Natürlich stimmt das", verkündet Samantha im Interview mit "Promiflash". Leider erlaubte sich die Blondine nur einen kleinen Scherz. "Hochzeit im Juli, Geburt im Dezember. Wäre doch ein Traum für alle werdenden Mütter, wenn das so schnell gehen würde", sagte sie lachend. "Es ist schon erschreckend, was Leute in die Bruchteile von Sekunden, die sie zu sehen bekommen, interpretieren." Wie schade! Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden...

