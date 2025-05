Hochzeit mit Leyla geplatzt? Mike Heiter überrascht mit Statement

"Zwischen mir und Leyla ist alles wieder gut", versichert Mike in seiner Instagram-Story. "Wir haben viel geredet." Für die emotionale Reaktion seiner Liebsten zeigt er Verständnis "Es kann immer passieren, dass einer überreagiert", sagt er ruhig. "Was wäre ich denn für ein Mann, wenn ich meiner Frau jetzt nicht verzeihe, weil sie einmal emotional überreagiert?" Die Beziehung deshalb zu beenden, sei für ihn keine Option: "Wir werden immer noch heiraten. Und das bleibt auch so!" Nur eine Sache wünscht Mike sich von seiner Verlobten ... In Zukunft will er private Angelegenheiten nicht in der Öffentlichkeit austragen. Eine Bedingung, der Leyla zugestimmt haben soll.