Mike Heiter: Nach Fremdgeh-Gerüchten - Leyla Lahouar zieht einen Schlussstrich!

Nicht nur die Fremdgeh-Vorwürfe machen Mike derzeit zu schaffen, sondern auch die Tatsache, dass Leyla ihn im Netz heftig kritisiert. In seiner Instagram-Story hatte er noch betont, dass er dieses Problem lieber privat klären wolle. Doch seine Freundin hat andere Pläne. Sie enthüllt, dass die Sache dem 32-Jährigen nicht so wichtig gewesen sein soll, wie er behauptet. Angeblich habe er nach dem Streit sogar noch versucht, in einen anderen Club zu gehen. Dort soll man ihn wegen seiner kurzen Hose abgewiesen haben.