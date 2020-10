Dagmar Wöhrl Vermögen: So reich ist die Löwin wirklich

Der Ehrgeiz wurde Dagmar Wöhrl, die gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern in einem Mehrgenerationenhaus aufwuchs, wohl in die Wiege gelegt. Direkt nach dem Abitur absolvierte die Nürnbergerin vorbildlich ihr Jura-Studium, das sie 1987 mit dem zweiten Staatsexamen abschloss. Einige Jahre arbeitete Dagmar Wöhrl als Juristin, ehe sie 1994 als CSU-Bundestagsabgeordnete das politische Parkett eroberte. Doch „Miss Bundestag“, wie Dagmar Wöhrl, die bereits mehrere Schönheitswettbewerbe gewann, scherzhaft genannt wird, kann noch viel mehr als politische Reden zu schwingen und nett in die Kamera zu lächeln. Um den Gründern bei „Die Höhle der Löwen“ die besten Voraussetzungen für ihr Start-Up zu bieten, gründete die Investorin noch im gleichen Jahr eine eigene Firma namens DGWoehrl Consulting in Berlin.