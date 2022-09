Horst Lichter: Ehe-Drama! Was läuft mit der "Bares für Rares"-Kollegin?

„Bezaubernde Wendela”, nennt Horst Lichter sie vor der Kamera. Er kann die Augen kaum von der attraktiven Frau lassen, überschüttet sie mit Komplimenten. Ist nicht nur beeindruckt von ihrem Aussehen, auch von ihrem Wissen, ihrem ganzen Auftritt.

Allein in einer der letzten Sendungen staunten die Zuschauer nicht nur über die historischen Schätze, die da von seiner Wendela begutachtet wurden, sondern über den Moderator selbst. Er hing an Wendelas Lippen, schenkte ihr ein Dauerlächeln. Es fiel ihm fast schwer, sich wieder auf seine Gäste zu konzentrieren. Begutachtet wurde von Wendela Horz in der Folge am 10. August unter anderem ein Gefäß, auf dem eine Schlange zu sehen war. Das Symbol für Verführung und Sünde, wie sie erklärte...