Wendela Horz: Für "Bares für Rares" ließ sie ihren Ehemann hängen!

Kein Wunder, immerhin ist Wendela Horz bereits seit 1989 im Business tätig – und das in vielen verschiedenen Jobs! Goldschmiedin, Sachverständige, Diamantengraduiererin und Gemmalogin, bei allem was glänzt und funkelt, macht der wandelbaren Expertin niemand so schnell etwas vor! Schließlich absolvierte Wendela Horz früher eine Ausbildung – haltet euch fest – zur Edelsteingutachterin bei der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft in Idar-Oberstein. Nach dem Abschluss stieg die zertifizierte Edelsteinkennerin 1989 in das Familienunternehmen „Juwelier Horz“ in ihrer Heimatstadt Speyer ein.