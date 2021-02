Horst Lichter: Ehe-Krach mit seiner Nada wegen einer anderen Frau

Aber ob sich der TV-Star jetzt ins Liebes-Aus schießt? Denn er schwärmte kürzlich von einer anderen Frau – und das vor laufenden Kameras. In seiner ZDF-Show "Bares für Rares" reagierte er nämlich irritiert, aber hoch erfreut auf eine der Verkäuferinnen, da diese ihn an seinen Jugendschwarm erinnerte und auch noch genauso hieß wie die erste große Liebe. Aufgeregt fragte er sie, aus welcher Stadt sie komme. Die Antwort? München! "Okay, dann ist eine Sache schon mal ausgeschlossen", erklärte er enttäuscht. Und meinte schließlich: "Ich muss das jetzt einfach erzählen!" Dann holte er aus: In den 70-ern tanzte er in einer Dorfdisko seines Wohnortes im Rheinland mit einer Christine ausgelassen die ganze Nacht durch. "Ich war total verliebt", erinnerte er sich. Und kommt auch heute offensichtlich immer noch nicht von dieser Dame los. Denn: "Seitdem suche ich nach dieser Christine!"