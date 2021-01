„Bares für Rares“: Bewerbung? Diese Schätze machen reich!

Vom Plattenspieler haben sich viele schon vor Jahren getrennt. Doch die alten Tonträger liegen häufig immer noch auf dem Dachboden. Dabei erlebt das „schwarze Gold“ momentan ein Comeback – gerade bei Sammlern. So bringt etwa die Erstpressung „Dark Side Of The Moon“ (1973) von Pink Floyd bis zu 800 Euro.

Fazit: Nicht jede Platte ist ein Hit. Der Preis hängt stark von der einwandfreien Qualität des Vinyls und der Hülle ab (aus Papier und/oder Pappe). Die höchsten Preise bringen übrigens seltene Original- Pressungen bekannter Stars der 50er- oder 60er-Jahre.