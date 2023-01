Horst Lichter: Heftiger Schock! Die Nerven liegen blank

"Es ist vor ein paar Wochen gewesen, dass jemand von hinten übers Geländer rein ist", verriet der "Bares für Rares"-Star in einem Interview. Maskiert und mit einem Brecheisen bewaffnet, schlich der Räuber um das Haus. Für Horst und seine Nada ein beängstigender Gedanke! Zum Glück griff an jenem Abend ein mutiger Nachbar ein und jagte den Ganoven mit einem Besenstil in die Flucht. Erleichterung auf der einen – Beunruhigung auf der anderen Seite. Allein die Vorstellung, erneut auf solch einen Einbrecher zu treffen und völlig hilflos zu sein, sorgt bei beiden sicher für schlaflose Nächte…