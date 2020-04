Horst Lichter privat: So lebt der TV-Koch mit Frau und Kindern

Wie so viele -Persönlichkeiten vereint auch zwei Seelen in sich: Während der Entertainer in ihm munter drauf los plaudert, wahrt der Privatmensch dahinter lieber seine Geheimnisse. Umso mehr Mut muss es den TV-Koch gekostet haben, seinen größten Verlust mit der Öffentlichkeit zu teilen. Heute wissen treue Anhänger, dass Horst Lichter nicht nur einen, sondern gleich mehrere Schicksalsschläge verkraften musste. Umso erfreulicher, dass ihm seine Frau Nada mittlerweile wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Horst Lichter verlor eines seiner vier Kinder

Bereits mit 19 Jahren begegnete Horst Lichter das erste Mal der Liebe. Damals heiratete er seine erste Frau Christine, gemeinsam wurden die beiden Eltern von insgesamt drei Kindern mit den Namen Nicole, Christopher und Janina. Viel zu früh kam der junge Horst Lichter in Berührung mit dem Tod. Mit gerade einmal sechs Monaten verstarb 1984 seine erste Tochter Nicole am plötzlichen Kindstod. In der „ "-Late-Night-Show „Dinner Party" sprach der Moderator 2019 das erste Mal über die dunkelste Zeit in seinem Leben: „Eigentlich war alles super. Ich hatte eine Frau, die ich sehr mochte, eine Wohnung, ein Moped. Alles lief schön nach Plan. Und dann ist unser Kind gestorben. Da bin ich das erste Mal im Leben wirklich wach geworden. Das vergisst du nie.“ Später lernte er seine zweite Partnerin kennen, auch mit ihr bekam der ausgebildete Koch ein weiteres Kind.

Horst Lichter: Seine Frau Nada war seine Rettung

Bereits mit 26 und 28 Jahren ließen zwei Schlaganfälle Horst Lichter seinen Lebensstil noch einmal überdenken. Zum damaligen Zeitpunkt schuftete der Sohn eines Bergmannes in einer Brikettfabrik. Mit der Eröffnung der Gaststätte „Oldiethek“ nahm Horst Lichter 1990 sein Glück selbst in die Hand. Schon damals prägte seine Liebe zu Trödel und Antiquitäten sein erstes eigenes Lokal, in dem er kurze Zeit später auch seiner Frau Nada Sosinka begegnete.

Die Kellnerin und den Koch verband von der ersten Begegnung an weit mehr als die Liebe, denn die beiden teilen ein schweres Schicksal. Während Horst Lichter bis heute mit dem Verlust seiner Tochter zu kämpfen hat, musste Nada den Verlust ihres ersten Ehemannes verkraften. „Das war eine schwere Zeit. Wir hatten aber dadurch einen Blick für das Leid des anderen. Das verbindet. Doch am Anfang war kein Gedanke daran, dass wir uns ineinander verlieben könnten...“, erinnert sich Horst Lichter an die schwierige Anfangszeit zurück. Seite an Seite haben die beiden wieder zurück ins Leben gefunden. Doch die Hochzeit musste etwas länger warten. Erst nach 23 Beziehungsjahren gaben sich der Entertainer und die zehn Jahre jüngere Nada 2009 endlich das langersehnte Ehegelöbnis.

2020 ziehen Horst Lichter und seine Frau Nada zusammen

Für Horst Lichter ist die Kroatin seine große Liebe. Lange pendelte der „Bares für Rares“-Moderator zwischen dem Drehort Köln und seinem Zuhause im Schwarzwald hin und her, verbrachte dabei viele Nächte im Hotel. Doch um möglichst viel Zeit mit seiner Frau Nada zu verbringen, hat er sein Haus in Badenweiler 2020 endlich aufgegeben und ist gemeinsam mit seiner Liebsten nach Köln gezogen. Dort wartet nun täglich ein gemeinsamer Alltag auf das glückliche Ehepaar. "Wenn ich heimkomme, gibt es leckeres Essen. Wir erzählen uns vom Tag und trinken ein Gläschen Rotwein. Dann spielen wir mit unserer zuckersüßen Pudel-Dame Stella, sie ist jetzt 14 Wochen alt. Dieses normale Leben, das vielen langweilig erscheinen mag, ist für mich wunderschön. Dabei entspanne ich mich unglaublich“, verrät er dem „Stern“. Nach einem Leben voller Dramen ist Horst Lichter bei seiner Frau Nada endlich angekommen.

