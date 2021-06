Horst Lichter: Jetzt redet er über die Trennung von Ehefrau Nada

Wie Horst Lichter nun offenbart, waren die vielen Reisen, die er auf Grund seiner Arbeit machen musste, nicht sonderlich förderlich für die Ehe der beiden. So erläutert er gegenüber "Leute heute": "Ich habe über 200 Nächte Hotel gehabt pro Jahr, teilweise 260 Nächte. Und was ist das für eine Beziehung, wenn deine Frau, die du liebst, dein schönes Haus, deine Spielsachen da sind, wo es schön ist, und du im Hotel sitzt?" Wow! Was für eine intime Beichte, die einen ganz privaten Einblick in das Innerste von Horst und Nada gibt.

Ein Glück jedoch, dass die beiden diese Krise hinter sich lassen konnten. Vor allem ein Aufenthalt von Horst im Schweigekloster hat ihm nochmal die Augen geöffnet: "Ich bin noch eine Ecke demütiger geworden und wirklich dankbarer. Und ich versuche weiterhin, noch exzessiver freundlich zu sein, höflich und respektvoll. Weil das sind die Dinge, wo ich immer Angst habe, dass das verlorengeht in der Gesellschaft."

Ob uns der "Bares für Rares"-Star in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr privaten Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...