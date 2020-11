Horst Lichter: Jubel-News! Er kann sein Glück kaum fassen!

Wie es durch "DWDL" heißt, soll am 16. Dezember pünktlich zur Primetime um 20:15 Uhr die "Bares für Rares"-Sondersendung beim ZDF ausgestrahlt werden. Dabei soll die Verkaufsshow als Weihnachtsspecial gezeigt werden. Auch Schloss Drachenburg wird festlich geschmückt sein und die Waren wie Weihnachtsschmuck etc. drehen sich ebenfalls um die Festtage! Wow! Was für Hammer-News! Ob der Sender demnächst wohl noch mehr Sondersendungen dieser Art planen wird? Wir können gespannt sein! Fakt ist jedoch, dass Horst jetzt seinen Fans kein schöneres Geschenk hätte machen können...