Horst Lichter: Lebensgefahr nach Schock-Unfall!

Horst Lichter musste in seinem Leben schon viele Schicksalsschläge verkraften. Nun spricht er über einen furchtbaren Unfall, der beinahe alles verändert hätte.

(57) ist eine wahre Frohnatur. Doch dass das so ist, ist ein Wunder. Der -Koch musste in seinem Leben schon einiges durchmachen. Nun spricht er über einen schlimmen Unfall, Denn nach einem Unfall schwebte er in Lebensgefahr.

Horst Lichter spricht jetzt offen wie nie von dem Drama, das sein Leben veränderte. Er war damals elf Jahre alt. „Beim Sport war ich nicht so fit. Dann wollte ich unbedingt einen Salto können wie alle anderen Jungs. Ich bin hoch, habe mich gedreht und in dem Moment überkam mich so eine Freude, dass ich vergessen habe mich weiterzudrehen! Ich habe einen Köpper neben dem Trampolin gemacht“, erzählt er.

Horst Lichter erlitt schwere Verletzungen

„Dann wurde ich wach und mein Lehrer saß auf mir und hat mich wiederbelebt, weil ich weg war.“ Nicht auszumalen, was passiert wäre, hätte sein Lehrer nicht so reagiert!

Horst Lichter: Der Tod seines Babys hat sein Leben verändert

Noch lange kämpfte der Rheinländer mit den Folgen des Unfalls. „Danach lag ich ein halbes Jahr im Gipsbett in Grevenbroich im Krankenhaus, hatte einen Brustwirbel gebrochen“, erinnert er sich. „Lange hat man nicht gewusst, ob ich laufen oder nicht mehr laufen konnte!“ Trotzdem kamen ihm niemals die Gedanken, aufzugeben. Weil seine Mutter Margret († 75) ihm Hoffnung schenkte, ihn mit ihren Kochkünsten verwöhnte. Und ihm zeigte: „Jammern hat noch niemandem geholfen!“ Denn gerade in schweren Zeiten wie diesen hat Horst Lichter fürs Leben gelernt, wie er gegenüber "Neue Post" verriet: „Manchmal wird einem das Glück auch erst dadurch wirklich bewusst, wenn man viel Negatives im Leben durchgemacht hat!“