Horst Lichter: Nach 15 Jahren! Wagen sie jetzt diesen Schritt?

Ende August feiern der Kultmoderator und Nada ein ganz besonderes Jubiläum: ihren 15. Hochzeitstag! Doch das Schönste kommt erst noch, denn Horst hat in seiner Show "Bares für Rares" ein Geheimnis gelüftet: Er ist ein riesiger Elvis Presley-Fan und plant eine Reise zum berühmten "Graceland", dem legendären Anwesen des "King" in Amerika. Und das Beste? Auf Graceland werden auch Hochzeiten gefeiert! Die große Frage, die jetzt alle beschäftigt: Werden sich Horst Lichter und seine Frau dort, inmitten des Glanzes und der Magie von Elvis’ Haus, noch einmal das Ja-Wort geben? Romantisch wäre es allemal! Und was für ein emotionaler Höhepunkt ihrer Liebe, die seit 15 Jahren alle Höhen und Tiefen überstanden hat.

Man kann sich förmlich vorstellen, wie die beiden in einem schicken Cabriolet durch die sonnigen Straßen von Memphis fahren, das Herz voller Vorfreude. Und Elvis singt aus dem Autoradio "Love Me Tender". Horst Lichter, den Millionen von TV-Fans wegen seiner herzerwärmenden Art lieben, scheint mit der Reise nach "Graceland" ein ganz besonderes Kapitel in seiner Beziehung aufschlagen zu wollen. Das erneute Ja-Wort wäre nicht nur ein Liebesbeweis, sondern auch eine Hommage an ihre gemeinsame Geschichte. "Auf der einen Seite ist Nada der Wind in meinen Segeln, der mich vorantreibt, und auf der anderen Seite ist sie der Anker, der mich am Boden hält", schwärmte der TV-Tausendsassa über seine Frau. Was gibt es Schöneres, als diese große Liebe in "Graceland" zu erneuern?