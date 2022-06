Horst Lichter: Schlag für Ehefrau Nada! Seine Flamme heißt Christine

Er flirtet vor laufenden Kameras mit einer Kollegin

Das wäre wahrscheinlich halb so wild, wenn Horst seine Nada nicht regelmäßig vor den Kopf stoßen würde. Holt ihn seine Vergangenheit jetzt ein? So irritierte er schon mal, als eine Dame bei ihm auftrat, die ihn an seine Jugendliebe erinnerte – und auch noch so hieß.

Er holte aus, erzählte, dass er sich in den 70ern in einer Dorfdisko in eine Christine verliebte und seitdem nach ihr suche! Oha, Nada ist sicherlich empört darüber, schließlich hört es keine Frau gerne, wenn ihr Schatz Gedanken an eine Ex oder eine Konkurrentin verschwendet und sogar ein Foto von ihr haben will ...

