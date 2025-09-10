Zu alt, zu weiß – und trotzdem zurück: Horst Schlämmer im Kino!

Horst Schlämmer ist auf der Suche nach dem Glück – doch findet er es wirklich in der modernen Welt? Die Figur, gespielt von Hape Kerkeling, ist ein echtes Kind der 2000er. Damals liebten die Fans schräge Kunstfiguren, die hemmungslos übertrieben. Und genau das verkörpert Schlämmer: ein kettenrauchender Provinzreporter mit Bierbauch, wackeligen Zähnen und der festen Überzeugung, dass jede Frau im Rheinland "Schätzelein" heißt. Doch bringt er heute noch genauso viele Menschen zum Lachen? Oder wirkt sein Humor im Jahr 2026 schon aus der Zeit gefallen? Spätestens beim geplanten Kinostart im Frühjahr 2026 – unter der Regie von Comedy-Profi Sven Unterwaldt Jr. – gibt es die Antwort!