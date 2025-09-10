Zu alt, zu weiß – und trotzdem zurück: Horst Schlämmer im Kino!
Schätzelein, "et muss noch mal sein"! Hape Kerkeling feiert sein Comeback als Horst Schlämmer mit DIESEM Film!
Für seine Schnute ist Horst Schlämmer alias Hape Kerkeling Kult! Unvergessen bleibt sein "Wer wird Millionär?"-Auftritt 2006 mit Günther Jauch.
"Immer janz discht dran und knallhart nachjefracht!" – mit diesem Motto machte Horst Schlämmer, gespielt von Hape Kerkeling, in den 2000ern die TV-Welt unsicher und wurde zur absoluten Kultfigur. Doch 2023 zeigte sich Kerkeling bei "Maybrit Illner" selbstkritisch: Manche seiner Sprüche würden heute wohl kaum noch durchgehen. Mal derb, mal schräg – Horst ging oft über die Stränge. Für seinen Schöpfer war er damals der Prototyp des weißen alten Mannes, bei dem die Pointen heute wohl nicht mehr bei jedem Publikum landen würden.
Und trotzdem: Genau das macht ihn bis heute einzigartig! Ob "Isch hab Rücken", "Weisse Bescheid, Schätzelein" oder "Yes Weekend!" – seine Sprüche sind unvergessen. Und jetzt feiert er ein unerwartetes Comeback!
Das erwartet euch in "Horst Schlämmer sucht das Glück"
"Et muss noch mal sein!" – mit diesen Worten kündigte Hape Kerkeling 2024 die Rückkehr seiner Kultfigur an. Und diesmal nicht nur für einen kurzen TV-Gag, sondern direkt im Kino.
Im neuen Film "Horst Schlämmer sucht das Glück" hat der Kult-Reporter "die Faxen dicke". Weil in Deutschland angeblich niemand mehr lacht, macht er sich auf den Weg quer durchs Land – von Sylt bis Tegernsee – immer auf der Suche nach dem großen Glück. Natürlich trifft er unterwegs jede Menge skurrile Menschen und gerät in Situationen, die nur Horst passieren können.
Doch es wird auch ernst: Schlämmer bekommt eine Diagnose, die ihn ordentlich durchschüttelt. Hoffnung gibt es trotzdem – Schauspielerin Gabi Wampel wird zu seinem ganz persönlichen Glücksbringer. Und mit an Bord sind auch Comedy-Lieblinge wie Meltem Kaptan und Tahnee Schaffarczyk.
Schätzelein, klappt das noch? Horst Schlämmer im Kino
Horst Schlämmer ist auf der Suche nach dem Glück – doch findet er es wirklich in der modernen Welt? Die Figur, gespielt von Hape Kerkeling, ist ein echtes Kind der 2000er. Damals liebten die Fans schräge Kunstfiguren, die hemmungslos übertrieben. Und genau das verkörpert Schlämmer: ein kettenrauchender Provinzreporter mit Bierbauch, wackeligen Zähnen und der festen Überzeugung, dass jede Frau im Rheinland "Schätzelein" heißt. Doch bringt er heute noch genauso viele Menschen zum Lachen? Oder wirkt sein Humor im Jahr 2026 schon aus der Zeit gefallen? Spätestens beim geplanten Kinostart im Frühjahr 2026 – unter der Regie von Comedy-Profi Sven Unterwaldt Jr. – gibt es die Antwort!