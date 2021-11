Howard Carpendale: Trauriges Update! Wie geht es ihm wirklich?

Obwohl Howard Carpendale nur so vor Energie strotz und nach wie vor Mega-Bühnenauftritte hinlegt, macht auch er sich manchmal große Gedanken zum Thema Alter. So offenbart er bei der "NDR Talkshow": "Ich bin ein sehr realistischer Mensch. Ich glaube, ich sehe die Welt, wie es ist. Und es ist mir ganz klar, dass 75 nicht mehr jung ist. Man weiß nie, wie lange man noch hat. Und es gibt ein paar oder ein paar viele Menschen auf dieser Erde, denen ich einfach nicht nur Danke sagen möchte, sondern einfach das Gefühl geben, weil ich kenne Leute, die Menschen verloren haben in einem Zustand, wo alles nicht in Ordnung war. Und das empfinde ich als etwas Schreckliches." Er ergänzt: "Ich möchte ganz gerne, dass meine Frau und meine Ex-Frau und meine beiden Söhne und andere Menschen, mit denen ich eng befreundet bin, dass die einfach, wenn dieser Tag kommt, wissen, ich hatte nichts zu bereuen, was diese Bekanntschaft angeht." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Blick in das Innerste von Howard Carpendale geben! Das die Familie des Sängers jedoch gar nicht so weit denken möchte. ist kaum verwunderlich. So fügt Howard hinzu: "Das Schlimme ist, die lehnen es alle ab, die wollen es nicht wissen, weil: 'Du lebst noch lange.' Nee, ich weiß nicht, wie lange ich lebe, und deswegen suche ich diese Gespräche. Es ist gelungen bei manchen, aber die Familie will es im Moment noch nicht."

Ob uns der 75-Jährige in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...