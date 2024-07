Howard Carpendale: Wegen Erkrankung! Sitzt er irgendwann im Rollstuhl?

Vor einigen Jahren machte der Sänger seine unheilbare Krankheit Multiple Sklerose (MS) öffentlich. Eine heimtückische Nervenkrankheit, die meist mit Sehstörungen oder Kribbeln unter der Haut beginnt, in Schüben verläuft und zu Lähmungen führt. "Erst spürte ich nur ein merkwürdiges Kribbeln im Bein", erklärt er. Zunächst ignorierte Howard die Diagnose, jetzt versucht sich der 78-Jährige mit Fitnesstraining, Tennis und Golf fit zu halten. Aber etwas Ruhe wäre auch wichtig. Die gönnt sich der einst kraftstrotzende Sänger kaum – alte Gewohnheit.

Doch jetzt war die Belastung offenbar doch zu groß. Im Juni musste die Schlager-Ikone Konzerte der Deutschlandtour wegen Krankheit absagen. Auch ein Auftritt bei Showmaster Florian Silbereisen (42) fand nicht statt. Ob es an MS-Symptomen lag? Bisher konnte Howard sein Leben normal gestalten, doch die Krankheit könnte ihn sogar in den Rollstuhl zwingen. Daran will er aber gar nicht denken. "Und wenn, dann melde ich mich gleich für den Rollstuhl-Triathlon an", scherzt er.

Doch seine Fans können die Schmerzen sehen, die das Gesicht ihres Idols zeichnen. In den Tourbus kann er nur noch mit Hilfe einsteigen, bei Konzerten wirkt er erschöpft. Und auch wenn die Krankheit zum Glück bisher nicht fortgeschritten ist, geht es Howard vielleicht doch schlechter, als er zugibt.