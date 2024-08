H.P. Baxxter: "Dann breche ich erstmal zusammen"

H.P. Baxxter hat jetzt in einem Interview über die Corona-Krise gesprochen und verraten, wie sehr ihm die Jahre der Pandemie zu schaffen machten: "Das Schlimmste, finde ich: ich wache morgens auf, bin eigentlich guter Dinge. So nach fünf Sekunden: oh Gott, Scheiße – es ist ja jetzt Corona-Krise. Dann breche ich erstmal zusammen. Und dann verfällt man schnell in so eine Lethargie, da muss man gegen ankämpfen."