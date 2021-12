H.P. Baxxter: Liebes-Comeback zu Weihnachten?

Für H.P. Baxxter zog Lysann damals von Berlin nach Hamburg. Nach der Trennung kehrte sie der Hansestadt erst einmal den Rücken und lebte ihre neu gewonnene Freiheit erst einmal in voll Zügen in New York aus. Der Bild berichtet sie nun: "Ich musste nach der Trennung von H.P. einfach mal raus aus Deutschland. New York ist die Stadt, die mir am meisten Energie gibt. Ich bin morgens um 4 Uhr aufgestanden, durch den Central Park gejoggt. Ich bin in New York ein ganz anderer Mensch. Wir haben auch viel gefeiert und den New Yorker ‚Sex and the City‘-Lifestyle gelebt, wie man es aus der TV-Serie kennt.". Jetzt ist die 29-Jährige jedoch zurück in Deutschland und gibt zu, dass sie und ihren Ex H.P. Baxxter noch viel verbindet. Sie telefonieren jeden zweiten Tag! Ob sich da wieder etwas anbahnt? Dazu äußert sich das Model nun so: