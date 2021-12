Heino und Hannelore: Jetzt ist es raus!

Wie Heino nun offenbart, steht bei ihm der Ruhestand noch lange nicht vor der Tür! So erläutert er gegenüber "Brisant": "An Abschied denke ich noch lange nicht. Also so wie ich mich jetzt fühle, fühle ich mich auch nicht wie 83. Aber wenn alles so bleibt, wenn ich gesund bleibe, dann werde ich noch lange unter euch sein." Vor allem die Unterstützung seiner Hannelore gibt Heino den nötigen Rückhalt, um das Leben als Bühnenstar zu überstehen. Gegenüber "Leute heute" gibt Heino zu verstehen: "Hannelore hat genauso viel Anteil am Erfolg wie ich. Und wir machen alles zusammen, und das ist schön so. Und ich hoffe, es bleibt noch ein paar Jahre so." Ehefrau Hannelore ergänzt: "Ja, wir sind jetzt 43 Jahre verheiratet. Ich hege und pflege ihn natürlich." Wow! Mehr Pärchen-Power geht wohl kaum!