Hugh Grant rechnet mit Kultrolle ab: "Sie haben etwas getan, das mir nicht gefiel!

Neben Hugh Grant und Renée Zellweger wird auch Emma Thompson (65) wieder Teil des Ensembles sein. Neu zur Besetzung stoßen Stars wie Chiwetel Ejiofor (47), Leo Woodall (28) und Isla Fisher (48), die frischen Wind in die beliebte Reihe bringen. "Bridget Jones: Mad About the Boy" wird am 14. Februar 2025, pünktlich zum Valentinstag, in die Kinos kommen und gleichzeitig auf Peacock gestreamt.