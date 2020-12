Liam Neeson als alleinerziehender Witwer Daniel

Wo Liam Neeson ist, da wird geballert was das Zeug hält! Der Auftritt des Schauspieler als alleinerziehender Witwer Daniel in "Tatsächlich Liebe" war schon damals eher ungewöhnlich, denn eigentlich steht Liam Neeson wie kein Zweiter für das Action-Genre. Nach den Dreharbeiten hatte der Nordire genug von Romantik und drehte Streifen wie "96 Hours - Taken" (2008), "The Dark Knight Rises" (2012) oder "The Commuter" (2018). Zuletzt übernahm Liam Neeson 2020 die Rolle eines Bankräubers in "Honest Thief" zu sehen.